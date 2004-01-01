Спектакль к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева

Ограничения: 12+

В доме Ислаевых появляется новое лицо – Алексей Николаевич Беляев, учитель десятилетнего сына. И с этого момента отлаженная, привычная жизнь семьи и многочисленных домочадцев рушится. Здесь теперь правит только любовь. Наталья Петровна, хозяйка, Верочка, ее воспитанница, влюбляются в молодого учителя. Ракитин, друг дома, давно верный рыцарь Натальи Петровны. «На пороге любви» и другие персонажи действия.

Наталья Петровна мечется… Это сильное неожиданное чувство пугает ее, заставляет мучиться, страдать. В своей любви она безрассудна и эгоистична.

И в этой атмосфере страстей, отчаяния, ревности звучат интонации надежды, ожидания. Это вера Ислаева в возвращение любви жены, благородство, порядочность и преданность Ракитина. И как итог слова Натальи Петровны: «…все вы – прекрасные люди…».

«Месяц в деревне» И. С. Тургенева - о любви, дружбе, чести, совести и долге. Вечная и очень современная история.

Режиссер-постановщик – Станислав Васильев

Художники-постановщики – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева, Станислав Васильев

Музыкальное оформление – Андрей Савельев

В спектакле заняты: С. Гронский, Н. Волкова, А. Воронин, О. Заяц, А. Кинк, Ю. Луговых, Л. Мальцев, Н. Молчанова, В. Равданович, Г. Серегина, Е. Головина, О. Трум, А. Худяков, К. Ширина, О. Шпеко, А. Шпеко.