Merachka
Гости из Детройта в Мурманске!
Terrence решил отпраздновать свой юбилей в Мурманске! А это, друзья, дорогого стоит.
Он выбрал наш с вами город из-за особой теплоты его приема в прошлый приезд. Не Москву, не Питер, а именно Мурманск! Северные люди оказались с самыми теплыми сердцами.
В Гарине Merachka отыграет настоящее детройтское техно, которое вы не услышите в Pin-Up.
Поддержка:
L-DAR (Oslo)
Energetik
Цена билета на предпродаже 450руб.
Увидимся в Гарине!
Открыта предпродажа vip билетов, дающих право посещения Гарина и Pin-Up – 450р.
Заявки отправляйте Вадиму Малышеву
Погружаемся в атмосферу Америки времён «сухого закона»