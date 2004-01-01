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Merachka

Гости из Детройта в Мурманске!

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События: Вечеринки.

Terrence решил отпраздновать свой юбилей в Мурманске! А это, друзья, дорогого стоит. 

Он выбрал наш с вами город из-за особой теплоты его приема в прошлый приезд. Не Москву, не Питер, а именно Мурманск! Северные люди оказались с самыми теплыми сердцами.

В Гарине Merachka отыграет настоящее детройтское техно, которое вы не услышите в Pin-Up. 

Поддержка:
L-DAR (Oslo) 
Energetik


Цена билета на предпродаже 450руб. 

Увидимся в Гарине! 

Гарин
20 апреля
Цены

Открыта предпродажа vip билетов, дающих право посещения Гарина и Pin-Up – 450р.

Заявки отправляйте Вадиму Малышеву

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