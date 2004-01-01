Terrence решил отпраздновать свой юбилей в Мурманске! А это, друзья, дорогого стоит.

Он выбрал наш с вами город из-за особой теплоты его приема в прошлый приезд. Не Москву, не Питер, а именно Мурманск! Северные люди оказались с самыми теплыми сердцами.

В Гарине Merachka отыграет настоящее детройтское техно, которое вы не услышите в Pin-Up.



Поддержка:

L-DAR (Oslo)

Energetik





Цена билета на предпродаже 450руб.



Увидимся в Гарине!

