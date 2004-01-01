Mens Weekend
День защитника Отечества в ХххХ!
Бар ХххХ поздравляют всех мужчин с Днем Защитника Отечества и приглашает в атмосферу легкого соблазна, беззаботного флирта и крепких напитков!
ХххХ открывают самый брутальный weekend года!
В этот день красотки Bar–Girls станут настоящей страстной армией! Их цель - ваше удовольствие и позитив!
Вас ждут:
Пулеметные очереди из CRAZY-шотов!
Military GO-GO!
Музыкальные залпы от DJ-машины!
Умопомрачительное Perfomance-Show!
В эту ночь наполняем бокалы за здоровье мужчин и зажигаем на барной стойке так, как это умеют только в баре ХххХ – без комплексов и без ограничений!
Вход свободный
Накажи стол по телефону: 8(8152) 25-19-19