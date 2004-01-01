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Mens Weekend

День защитника Отечества в ХххХ!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Бар ХххХ поздравляют всех мужчин с Днем Защитника Отечества и приглашает в атмосферу легкого соблазна, беззаботного флирта и крепких напитков!

ХххХ открывают самый брутальный weekend года!

В этот день красотки Bar–Girls станут настоящей страстной армией! Их цель - ваше удовольствие и позитив!

Вас ждут:

Пулеметные очереди из CRAZY-шотов!

Military GO-GO!

Музыкальные залпы от DJ-машины!

Умопомрачительное Perfomance-Show!

В эту ночь наполняем бокалы за здоровье мужчин и зажигаем на барной стойке так, как это умеют только в баре ХххХ – без комплексов и без ограничений!

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22 февраля
23 февраля
24 февраля
25 февраля
Цены

Вход свободный

Накажи стол по телефону: 8(8152) 25-19-19 

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