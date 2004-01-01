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Меломан

Выставка работ Александра Говорова

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События: Выставки.

Александр Говоров родился 6 августа 1956 году в поселке Мурмаши.

В 2006 году Александр увлёкся фотографией. Постоянный участник и победитель фотоконкурса «Опоры мира» в номинации «Энергопейзаж», проводимого среди энергетиков России.

Александр любит путешествовать по северному краю. За это время с фотоаппаратом побывал в Териберке, на полуострове Средний и Рыбачий, с. Ловозеро, озере Сейдозеро, Умбе, Кузреке, Варзуге. Активно участвует в выставочной деятельности. Фотовыставки «Северный край», «НЛО», «Свой взгляд», «Кошкин дом», «Наш праздник», «Планета «А», «Кольского Севера СКАЗКИ» демонстрировались в Кольском районе, в Мурманском областном художественном музее, Мурманской областной научной библиотеке.

В ноябре 2018 года Александру Говорову присвоено звание «Почетный гражданин поселка Мурмаши».

В экспозиции Мурманского областного художественного музея гости увидят фотографии, которые Александр использует для создания нового дизайна конвертов грампластинок известных певцов, групп и композиторов.
Это экспериментальный проект, который можно развивать и продолжать дальше, потому что музыка бесконечна.

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