Мелодия весны

Ограничения: 18+

Совсем скоро главный праздник весны и нужно быть готовой к нему на сто процентов! Выбирайте новое платье, примеряйте макияж и причёску, а прекрасное настроение мы с удовольствием возьмём на себя!

Приглашаем очаровательных дам и их галантных спутников на изысканный вечер, наполненный нежными мелодиями рояля, прекрасными голосами арт-группы заведения, ароматом цветов и сюрпризами от гостей мероприятия - группы The Хор.

Ловите на себе восхищенные взгляды и наслаждайтесь особенной атмосферой, ведь в этот вечер каждая гостья - королева!