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Мелодия весны

Главный праздник весны в Gray Goose

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Совсем скоро главный праздник весны и нужно быть готовой к нему на сто процентов! Выбирайте новое платье, примеряйте макияж и причёску, а прекрасное настроение мы с удовольствием возьмём на себя!

Приглашаем очаровательных дам и их галантных спутников на изысканный вечер, наполненный нежными мелодиями рояля, прекрасными голосами арт-группы заведения, ароматом цветов и сюрпризами от гостей мероприятия - группы The Хор.

Ловите на себе восхищенные взгляды и наслаждайтесь особенной атмосферой, ведь в этот вечер каждая гостья - королева!

Gray Goose
7 марта
20:00
Цены

Забронировать столик и узнать подробную программу мероприятия можно по телефону: 999-777

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