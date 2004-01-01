Ограничения: 12+

Группа Мельница – яркий музыкальный феномен, известный широчайшей аудитории, более того, по мнению прессы «Мельница» – одна из флагманов отечественного фолк-рока, группа, которая вывела фолк из маленьких клубов на большую сцену. Музыка, которую слушают сердцем.

Песни группы «Мельница» занимают верхние позиции хит-парадов, а сама команда собирает огромные залы, да что тут скромничать, получает все лавры музыкального Олимпа! Каждый концерт – история, быть частью которой – незабываемо!