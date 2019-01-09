Мельница
Концерт группы в рамках традиционного рождественского тура
Концерт группы в рамках традиционного рождественского тура
Рождественские концерты «Мельницы» уже стали традицией. Началось все с выступлений в Москве и Санкт-Петербурге, затем география стала расширяться, а количество концертов - расти.
В этом году рождественский мини-тур «Мельницы» охватит территорию от Сибири до Украины. Известный художник Вася Ложкин создал специально для артистов праздничную афишу, на которой изобразил их в виде своих фирменных котов. Такой и будет рождественская программа - праздничной, легкой и немного ироничной.
1500 - 2600 р.
Телефон для справок: 707-807
12+
Концерт популярнейшего представителя новой волны отечественного хип-хопа с презентацией нового альбома
Выступают – Павел Милюков, Александо Рамм и Филипп Копачевский