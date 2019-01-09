146068

Мельница

Концерт группы в рамках традиционного рождественского тура

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

Рождественские концерты «Мельницы» уже стали традицией. Началось все с выступлений в Москве и Санкт-Петербурге, затем география стала расширяться, а количество концертов - расти.

В этом году рождественский мини-тур «Мельницы» охватит территорию от Сибири до Украины. Известный художник Вася Ложкин создал специально для артистов праздничную афишу, на которой изобразил их в виде своих фирменных котов. Такой и будет рождественская программа - праздничной, легкой и немного ироничной.

ДК им. С.М. Кирова
9 января 2019
19:00
Цены

1500 - 2600 р.

Телефон для справок: 707-807

12+

Смотрите также

144961144961
04
FEDUK
1 декабря
Pin up

Концерт популярнейшего представителя новой волны отечественного хип-хопа с презентацией нового альбома 

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?