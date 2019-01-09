Рождественские концерты «Мельницы» уже стали традицией. Началось все с выступлений в Москве и Санкт-Петербурге, затем география стала расширяться, а количество концертов - расти.

В этом году рождественский мини-тур «Мельницы» охватит территорию от Сибири до Украины. Известный художник Вася Ложкин создал специально для артистов праздничную афишу, на которой изобразил их в виде своих фирменных котов. Такой и будет рождественская программа - праздничной, легкой и немного ироничной.