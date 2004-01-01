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Мегатанцы с троллями

Детский праздник в Кружке!

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События: Детские праздники.

Кружка Kidz приглашает юных танцоров и весельчаков на настоящий Dance Battle! Если ваши дети обожают танцевать, веселиться и баловаться, то приглашаем вас в ресторан Мега Кружка.  Специально для вас мы приготовили необыкновенную программу с танцевальными мастер-классами, яркой фотосессией, сладкой ватой и аквагримом. Каждому юному танцору дарим магнит с фото. Окунитесь в занимательный и красочный мир веселья до самых кончиков волос вместе с Розочкой и Цветаном.

Мега Кружка - 9
19 ноября
13:00
Цены

550 р.

Подробности о празднике уточняйте по телефону: 8 (8152) 52-77-63

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