Мегатанцы с троллями

Кружка Kidz приглашает юных танцоров и весельчаков на настоящий Dance Battle! Если ваши дети обожают танцевать, веселиться и баловаться, то приглашаем вас в ресторан Мега Кружка. Специально для вас мы приготовили необыкновенную программу с танцевальными мастер-классами, яркой фотосессией, сладкой ватой и аквагримом. Каждому юному танцору дарим магнит с фото. Окунитесь в занимательный и красочный мир веселья до самых кончиков волос вместе с Розочкой и Цветаном.