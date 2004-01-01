MegaloMania Acoustic
Лучшие треки 90-х в оригинальном, мягком акустическом звучании
Лучшие треки 90-х в оригинальном, мягком акустическом звучании
«Мегаломания» – это проект вдвойне необычный. Акустический дуэт двух профессионалов, который предлагает вам взглянуть на музыку 90-х под другим углом зрения. Это не набившая оскомину «дискотека 90-х», а другая музыка, рок высшей пробы, отлично знакомый вам по репертуару MTV тех лет. Soundgarden и Nirvana, RHCP и Лу Рид и еще дюжина лучших треков 90-х – в оригинальном, мягком акустическом звучании. Спокойная музыка для тех, кто никуда не торопится, рок для тех, кто умеет слушать.
Входной билет (без места) – 250 р.
Бар – 400 р.
Верхняя посадка – 550 р.
Vip-зона – 800 р.