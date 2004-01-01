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MegaloMania Acoustic

Лучшие треки 90-х  в оригинальном, мягком акустическом звучании

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События: Концерты.

«Мегаломания» – это проект вдвойне необычный. Акустический дуэт двух профессионалов, который предлагает вам взглянуть на музыку 90-х под другим углом зрения. Это не набившая оскомину «дискотека 90-х», а другая музыка, рок высшей пробы, отлично знакомый вам по репертуару MTV тех лет. Soundgarden и Nirvana, RHCP и Лу Рид и еще дюжина лучших треков 90-х – в оригинальном, мягком акустическом звучании. Спокойная музыка для тех, кто никуда не торопится, рок для тех, кто умеет слушать.

Rock'n'Roll music bar
6 июня
20:00
Цены

Входной билет (без места) – 250 р.

Бар – 400 р.

Верхняя посадка – 550 р.

Vip-зона – 800 р.

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