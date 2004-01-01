Мегадискотека 90-х

Ограничения: 18+

Надень лосины, найди яркие клипсы, начеши высокий хаер и приходи к нам в МегаОлимпийский! Мы продолжаем серию грандиозных МЕГАдэнсов!

МЕГАулетный ведущий Александр Синицын всю ночь раздает «вкусняшки» из 90-х!

Невероятные Ретро-фотозоны перенесут тебя в былые года! Вспомним проспект Ленина конца 90-х и прибарахлимся на большом рынке. Приди на «Свой район», побрынчим под гитару!

Самая сексуальная буфетчица из твоего детства нальет стаканчик кваса, зарубись в «Mortal Kombat» и победи босса! Всю ночь крутим ностальгические видеоролики, а король винила и бабин DJ Deep Touch раскачает танцплощадку!

Фирмач «из-за бугра» VJ Art-Crush продемонстрирует чудо-зарубежной техники – 3D mapping (Диафильмы)!

В Мегаконцерте все хиты 80-х, 90-х и 00-х:

В программе «Звезды Мировой эстрады»: Ирина Адамсон, Владимир Кипко, группа «Роджер», Сёстры Галкины и неподражаемый проект «DANAYA SHOW»