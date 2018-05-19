Мега Девичник для невест! Это событие для вас, если:
- Вы весёлая и умеете зажигать на полную катушку
- Вы ценитель необычного, кайфового отдыха
- Вы невеста и хотите сделать самый крутой девичник
- Вы подружки невесты, желающие феерично проводить подругу замуж
- Вы уже замужем, но хотите вспомнить или еще раз погулять на девичнике
Вас ждут:
- Локации, подготовленные декораторами города, для ваших ярких снимков
- Фотосессии от настоящих профессионалов
- Лучшие партнеры города
- Развлекательная программа и конкурсы
- Ценные подарки и сюрпризы
- Творческие номера от лучших артистов нашего города
- Зажигательные танцы для гостей мероприятия и многое другое