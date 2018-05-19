Вечеринка в караоке-холле «Слегка не замужем»

Ограничения: 18+

Мега Девичник для невест! Это событие для вас, если:

Вы весёлая и умеете зажигать на полную катушку

Вы ценитель необычного, кайфового отдыха

Вы невеста и хотите сделать самый крутой девичник

Вы подружки невесты, желающие феерично проводить подругу замуж

Вы уже замужем, но хотите вспомнить или еще раз погулять на девичнике

Вас ждут: