142165

Мега Девичник

Вечеринка в караоке-холле «Слегка не замужем»

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Мега Девичник для невест! Это событие для вас, если:

  • Вы весёлая и умеете зажигать на полную катушку
  • Вы ценитель необычного, кайфового отдыха
  • Вы невеста и хотите сделать самый крутой девичник
  • Вы подружки невесты, желающие феерично проводить подругу замуж
  • Вы уже замужем, но хотите вспомнить или еще раз погулять на девичнике

Вас ждут:

  • Локации, подготовленные декораторами города, для ваших ярких снимков
  • Фотосессии от настоящих профессионалов
  • Лучшие партнеры города
  • Развлекательная программа и конкурсы
  • Ценные подарки и сюрпризы
  • Творческие номера от лучших артистов нашего города
  • Зажигательные танцы для гостей мероприятия и многое другое
Цены

1000 р.

Купить электронный билет

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?