Мурманчане напишут «медицинскую лабораторную»!

17 августа в России пройдет «Медицинская лабораторная» - просветительская акция с ведущими врачами и учеными.

Каждый желающий сможет проверить свою базовую грамотность в вопросах медицины и здоровья.

Первый раздел «Медлабы» – мифы о еде. На первое – быстрорастворимая лапша. На второе – сосиски. Затем – ультрапастеризованное молоко и кофе. Не забудем и про алкоголь, а также все виды похмелья. Тяжелый коктейль, мы понимаем. Но всё это во имя науки и за здоровье лаборантов.

Второй раздел – самый важный – о болезнях и лечении. Когда необходимо принимать антибиотики, а когда их применение бесполезно и даже вредно? Как разобраться с аллергией? Когда нам необходимо сложные синтезированные вещества, а когда достаточно похрустеть морковкой?

Отдельная рубрика посвящена замене органов. Какие органы мы уже можем заменить в организме, а какие - научимся только в будущем, возможно, не слишком далеком? Разберемся вместе.

Заключительный раздел посвящен нашему замечательному соотечественнику, ученику лауреата Нобелевской премии Ильи Мечникова Владимиру Хавкину.

По традиции все участники акции получат фирменные наклейки «Лабы», а отличники – подарки от книжных партнеров. Не бойтесь приходить на «Медлабу» с детьми. Их будет ждать своя, адаптированная под нежный возраст, веселая викторина.

Площадками акции станут не только медицинские центры и специализированные НИИ, но и привычные любителям науч-попа площадки: библиотеки, парки, музеи и лектории. Завлабами выступят известные врачи и популяризаторы.

«Медицинская лабораторная» – вторая из целого ряда тематических акций, которые запустила «Лаба» в этом году после успеха своей основной акции «Открытая лабораторная», которая прошла в 30 странах мира 9 февраля 2019 года в честь Дня российской науки.