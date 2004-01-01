MedExpo
Выставка индустрии красоты и здоровья
Выставка индустрии красоты и здоровья
Поддержание и укрепление здоровья, сохранение красоты и молодости – главные цели выставки. Мы предлагаем Вам широкий ассортимент товаров и услуг, которые в этом помогут.
С 17:00 до 18:00 пройдет розыгрыш сертификатов и подарков от партнеров проекта, которые в общей сумме составляют 50000 рублей.
На выставке будут представлены:
Медицинская техника, оборудование и диагностика
Расходные материалы, средства для ухода и гигиены, медицинская одежда
Медицинские клиники и частная практика
Эстетическая медицина, косметология и дерматология
Стоматологии
Фармацевтика
Оптика и офтальмология
Вход свободный
Две научных выставки в одной!
Выставка книжных путеводителей