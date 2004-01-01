Поддержание и укрепление здоровья, сохранение красоты и молодости – главные цели выставки. Мы предлагаем Вам широкий ассортимент товаров и услуг, которые в этом помогут.

С 17:00 до 18:00 пройдет розыгрыш сертификатов и подарков от партнеров проекта, которые в общей сумме составляют 50000 рублей.

На выставке будут представлены:

Медицинская техника, оборудование и диагностика

Расходные материалы, средства для ухода и гигиены, медицинская одежда

Медицинские клиники и частная практика

Эстетическая медицина, косметология и дерматология

Стоматологии

Фармацевтика

Оптика и офтальмология