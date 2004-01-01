Майя. Культура и искусство Мезоамерики.
Выставка – проект «Диалог культур» Детской галереи г. Апатиты
Выставка – проект «Диалог культур» Детской галереи г. Апатиты
В рамках проекта было решено обратить внимание детей на культуру и искусство доколумбовской Америки, а именно – цивилизацию майя. В ходе работы ребята познакомились с историей, архитектурой, костюмами, религиозными представлениями одной из самой загадочной мировых цивилизаций, отличавшейся огромными достижениями в области математики, астрономии и искусства.
В экспозиции будет представлено около 15 работ.
Свободный
Две научных выставки в одной!
Выставка, посвящённая 80-летию художника