Майя. Культура и искусство Мезоамерики.

В рамках проекта было решено обратить внимание детей на культуру и искусство доколумбовской Америки, а именно – цивилизацию майя. В ходе работы ребята познакомились с историей, архитектурой, костюмами, религиозными представлениями одной из самой загадочной мировых цивилизаций, отличавшейся огромными достижениями в области математики, астрономии и искусства.

В экспозиции будет представлено около 15 работ.