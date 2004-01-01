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Майя. Культура и искусство Мезоамерики.

 Выставка – проект «Диалог культур» Детской галереи г. Апатиты

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События: Выставки.

В рамках проекта было решено обратить внимание детей на культуру и искусство доколумбовской Америки, а именно – цивилизацию майя. В ходе работы ребята познакомились с историей, архитектурой, костюмами, религиозными представлениями одной из самой загадочной мировых цивилизаций, отличавшейся огромными достижениями в области математики, астрономии и искусства.

В экспозиции будет представлено около 15 работ.

Художественный музей
c 12 июля по 27 августа
Цены

Свободный

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