Ограничения: 12+

Проникновенный и неудержимый, провокационный и темпераментный, голос Майи Азусэны был признан критиками и публикой во всём мире, в том числе в Китае, Италии, Греции, Франции, Великобритании, России. Обладательница десятка престижных музыкальных премий, в том числе MTV Made, сертификата премии Грэмми и титула «Лучшая Альтернативная певица года», звезда из Нью-Йорка Майя Азусэна стоит на одной линейке с такими признанными лидерами шоу-бизнеса, как Джил Скотт, Максвелл и Бейонсе, с которыми она блистала в 2013 году на фестивале «Essence Fest» в Новом Орлеане и на специальной церемонии в Музее Грэмми. За свою стремительную карьеру Майя также сотрудничала с такими звездами, как Маркус Миллер, Эминем, Боб Синклер, Джонатан Петерс, Роберта Флэк и многими другими.

Звезда из Нью-Йорка Майя Азусэна порадует каждого поклонника стильной, экспрессивной музыкой Soul, R&B, фьюжн.

Совместно с молодой артисткой выступит один из проектов известного джазмена – «Трио Олега Бутмана». В коллективе работают успешные музыканты: вокалистка и пианистка Татьяна, Олег Бутман, а также контрабасист. Проект начал совместную работу в 2007 году и с тех пор успешно работает, радуя уникальными произведениями и композициями.