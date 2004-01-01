Весь мир знает историю о Маугли – мальчике, выросшем в волчьей стае и воспитанном мудрыми зверями джунглей: справедливым волком Акелой, добродушным медведем Балу, хитрой и отважной пантерой Багирой...

Сейчас даже представить себе, что ты очутился в диких джунглях, совершенно один, – и то страшно! А если ты ещё ребёнок, если ты без родителей, без друзей и нужно бороться за свою жизнь каждый день...

Но слушая «Маугли», вы вдохнете пряный, обжигающий воздух подлинных джунглей, углубитесь в непроходимые заросли, запутаетесь в лианах, вы будете замирать от восхищения и вам совсем не будет страшно, ну разве только чуть-чуть… Вас околдует эта литературная сказка о животных и самом ярком ее персонаже – смелом, честном и справедливом мальчике по имени Маугли.

Прошло уже более ста лет с тех пор, как была написана эта книга Р. Киплинга, но интерес юных читателей не ослабевает и по сей день!

Исполнители:

Мастер песочной анимации – Лилия Чистина

Художественное слово и вокал – Екатерина Ефремова

Скрипка – Евгений Попов

Виолончель – Екатерина Охраминская

Фортепиано – Петр Макаров