Грядёт большой проект по мотивам одной из главных голливудских трилогий современности. Вас ждёт незабываемый перфоманс, большая шоу программа и самое главное, возможность выиграть главный приз – новенький IPHONE 11.

Каждая суббота марта 2020 пройдёт под эгидой «Матрицы»:

07.03 МАРТРИЦА «НАЧАЛО»

14.03 МАРТРИЦА «ПЕРЕЗАГРУЗКА»

21.03 МАРТРИЦА «РЕВОЛЮЦИЯ»

29.03 в 19:00 - в прямом эфире наших аккаунтов в ВК и INSTAGRAM мы определим победителя с помощью генератора случайных чисел.

ВАЖНО! Для участия в розыгрыше необходимо иметь отрывной квиток входного билета с одного из мероприятий, или со всех трёх включительно дабы повысить шансы на победу. Каждый квиток будет пронумерован. Победит участник, чей номер выдаст генератор случайных чисел 29 марта в прямом эфире нашей интернет-трансляции.