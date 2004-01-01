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Матрица

Серия вечеринок в любимом пабе

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События: Вечеринки.

Грядёт большой проект по мотивам одной из главных голливудских трилогий современности. Вас ждёт незабываемый перфоманс, большая шоу программа и самое главное, возможность выиграть главный приз – новенький IPHONE 11.

Каждая суббота марта 2020 пройдёт под эгидой «Матрицы»:

  • 07.03 МАРТРИЦА «НАЧАЛО»
  • 14.03 МАРТРИЦА «ПЕРЕЗАГРУЗКА»
  • 21.03 МАРТРИЦА «РЕВОЛЮЦИЯ»

29.03 в 19:00 - в прямом эфире наших аккаунтов в ВК и INSTAGRAM мы определим победителя с помощью генератора случайных чисел.

ВАЖНО! Для участия в розыгрыше необходимо иметь отрывной квиток входного билета с одного из мероприятий, или со всех трёх включительно дабы повысить шансы на победу. Каждый квиток будет пронумерован. Победит участник, чей номер выдаст генератор случайных чисел 29 марта в прямом эфире нашей интернет-трансляции.

Пинта
7 марта
23:00
Цены

300 руб.

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