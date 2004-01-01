Ограничения: 18+

Уже 4 года мы с ночи до утра без правил и без ограничений отрываемся вместе с вами, и создаём Иксовскую историю!

Вас ждет самая эпатажная вечеринка Мурманска, вечеринка-сорвиголос, вечеринка - Russian Style!

В эту ночь:

Русские красавицы, яркие конкурсы, песенный запев и призы от ведущего в субботней party - MATRESHKA BIRTHDAY!

Каждому гостю – ожерелье из баранок! Чай из самовара!

Шутки-прибаутки, песни и пляски и море угощений от хлебосольной Пекарни Белая Вежа!

Фотозона из 100 кг настоящего свежего хлеба!

Уже ставший традицией Танец на барной стойке! Вы уже наверняка знаете движения!)

Конкурс на самую сексуальную матрешку!

Фотограф уже ищет красных девиц да добрых молодцев! Улыбайтесь и позируйте!

Сделайте заказ до 2-х часов ночи и получи второй абсолютно бесплатно!

А также, подарки от партнеров!

Разгуляемся да растанцуемся под russian dance, да шлягеры басурманские!

Матрешка, балалайка, медведь, валенки и вся русская душа в эту субботу - в главном баре города!!!

Все русские традиции и стереотипы о нас за один вечер!

Пора еще раз вспомнить знаменитый ХххХ-ский шабаш и дико угареть в лучших традициях нашего бара!