Материнство в дикой природе

Многих волнует вопрос, есть ли у животных чувства? Эти фотографии — яркий на то ответ. Ведь звери не умеют ни играть, ни позировать. Они искренни каждую секунду.

Цель проекта – представить в фотографии не просто животных с детенышами, а именно Материнство, в его разнообразных проявлениях: любовь, забота, терпение, обучение, игра, самоотверженность.

На выставке представлены работы фотографов со всего мира (Канада, США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Эстония, Россия). Авторы — ведущие фотографы-анималисты России, а также зарубежные авторы. Среди участников выставки обладатели самой значимой в мире награды в области фотографии — Фотограф года по версии BBC (The BBC Wildlife Photographer of the Year), G.D.T. Nature Photographer of the Year, лауреаты Международного фестиваля «Золотая черепаха», участники ведущих проектов National Geographic и GEO.

Материнство – одно из важнейших проявлений женского начала на Земле. Ведь у всего живого на нашей планете есть мать, а тема Материнства в природной фотографии не только объединяет людей во всем мире, но и дает нам осознание, что человек и природа — одно целое.

Фестиваль с успехом прошел в Санкт-Петербурге (Галерея Центр Книги и Графики), Новосибирском государственном краеведческом музее, Томском областном художественном музее, Омском областном музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, Саратовском областном музее краеведения, многих других городах, а также в Совете Федераций и Государственной Думе РФ.

Авторы идеи фестиваля: Павел Глазков – основатель проекта «Новый зоологический музей», автор и ведущий видеоблога «Каждой твари по паре», кандидат биологических наук; Юлия Глазкова (Юферева) – доцент кафедры органа и клавесина Санкт-петербургской государственной консерватории, концертирующая органистка; «Новый зоологический музей» – это виртуальный проект, представляющий новый взгляд на зоологию и животный мир через самый увлекательный период в жизни любого вида – брачное поведение и семейные отношения (материнство, отцовство).