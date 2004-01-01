138262

Математика и механика

Интерактивная научная выставка

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 0+
События: Выставки.

Посетители смогут увидеть новые научные экспонаты, большая часть из которых не выставлялась ранее.
Самые маленькие посетители самостоятельно смогут убедиться, что путь по прямой не всегда бывает самым быстрым, а квадратные колеса подходят для комфортной езды. Те, кто постарше познакомятся с удивительными свойствами и явлениями, которые изучает «царица наук». Гуманитариев, далеких от изучения технических деталей, ждет увлекательный рассказ об истории математики и великих ученых и пополнение своего лексикона словами «гиперболоид», «брахистохрона», «пантограф».

Экспонаты выставки предназначены для самых разных возрастов, их можно и нужно трогать руками, проводить опыты и эксперименты.

Считаете, что математика – это скучно? Приходите к нам, мы вас убедим в обратном!

Фокус
c 08 декабря 2017 по 07 января 2018
Цены

Стоимость индивидуальных посещений:

Будние дни – 200 руб./чел.
Выходные дни – 250 руб./чел.

Дополнительная информация по телефонам: 8 (921) 70-80-540 и 780-540

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?