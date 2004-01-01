Математика и механика

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Посетители смогут увидеть новые научные экспонаты, большая часть из которых не выставлялась ранее.

Самые маленькие посетители самостоятельно смогут убедиться, что путь по прямой не всегда бывает самым быстрым, а квадратные колеса подходят для комфортной езды. Те, кто постарше познакомятся с удивительными свойствами и явлениями, которые изучает «царица наук». Гуманитариев, далеких от изучения технических деталей, ждет увлекательный рассказ об истории математики и великих ученых и пополнение своего лексикона словами «гиперболоид», «брахистохрона», «пантограф».

Экспонаты выставки предназначены для самых разных возрастов, их можно и нужно трогать руками, проводить опыты и эксперименты.

Считаете, что математика – это скучно? Приходите к нам, мы вас убедим в обратном!