Математика и механика
Интерактивная научная выставка
Интерактивная научная выставка
Посетители смогут увидеть новые научные экспонаты, большая часть из которых не выставлялась ранее.
Самые маленькие посетители самостоятельно смогут убедиться, что путь по прямой не всегда бывает самым быстрым, а квадратные колеса подходят для комфортной езды. Те, кто постарше познакомятся с удивительными свойствами и явлениями, которые изучает «царица наук». Гуманитариев, далеких от изучения технических деталей, ждет увлекательный рассказ об истории математики и великих ученых и пополнение своего лексикона словами «гиперболоид», «брахистохрона», «пантограф».
Экспонаты выставки предназначены для самых разных возрастов, их можно и нужно трогать руками, проводить опыты и эксперименты.
Считаете, что математика – это скучно? Приходите к нам, мы вас убедим в обратном!
Стоимость индивидуальных посещений:
Будние дни – 200 руб./чел.
Выходные дни – 250 руб./чел.
Дополнительная информация по телефонам: 8 (921) 70-80-540 и 780-540
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