Мастерская новогодних подарков
Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров
Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров
Готовимся к любимым зимним праздникам, мастерим подарки своими руками: фетровые броши, игрушки на елку, новогодние сувениры и маленькие шкатулки, традиционные народные куклы, новогодние подсвечники, расписные тарелки и даже янтарные броши.
Приходите с детьми, с друзьями или просто приходите сами – мастерская новогодних подарков работает по выходным и будним дням.
Расписание на 16.12:
11:00 – «Новогодний сувенир» (роспись тарелки).
14:00 – «Символ года – собачка» (подвеска из фетра).
15:00 – «Янтарная брошь – морошка» (авторское украшение из полимерной глины).
15:00 – «Новогодняя игрушка-подвеска» (декупаж с использованием природных материалов).
16:00 – «Новогодний подсвечник» (лепка из самозастывающей керамической массы).
Расписание на 17.12:
11:00 – «Рождественская фея» (валяние из шерсти).
Расписание на 19.12:
18:00 – «Сувенирная игрушка – собачка на бутылку» (лоскутное шитье).
Расписание на 21.12:
18:00 – «Оригинальная маленькая шкатулка для новогоднего подарка «Ракушка» (ручное шитье из ткани).
18:00 – «Новогодний подсвечник» (лепка из самозастывающей керамической массы).
Расписание на 23.12:
12:00 – «Спиридон – Солнцеворот» (традиционная крестьянская кукла).
14:00 – Панно «Снегирь» (роспись по ткани, холодный батик).
14:00 – «Оригинальная брошь из фетра» (мокрое валяние из шерсти).
от 250 р.
Записаться в мастерскую можно по телефонам: 8 (8152)45-08-60, 8 (8152)45-08-38