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Мастерская новогодних подарков

Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров

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События: Мастер-класс.

Готовимся к любимым зимним праздникам, мастерим подарки своими руками: фетровые броши, игрушки на елку, новогодние сувениры и маленькие шкатулки, традиционные народные куклы, новогодние подсвечники, расписные тарелки и даже янтарные броши.

Приходите с детьми, с друзьями или просто приходите сами – мастерская новогодних подарков работает по выходным и будним дням.

Расписание на 16.12:

11:00 – «Новогодний сувенир» (роспись тарелки).

14:00 – «Символ года – собачка» (подвеска из фетра).

15:00 – «Янтарная брошь – морошка» (авторское украшение из полимерной глины).

15:00 – «Новогодняя игрушка-подвеска» (декупаж с использованием природных материалов).

16:00 – «Новогодний подсвечник» (лепка из самозастывающей керамической массы).

Расписание на 17.12:

11:00 – «Рождественская фея» (валяние из шерсти).

Расписание на 19.12:

18:00 – «Сувенирная игрушка – собачка на бутылку» (лоскутное шитье).

Расписание на 21.12:

18:00 – «Оригинальная маленькая шкатулка для новогоднего подарка «Ракушка» (ручное шитье из ткани).

18:00 – «Новогодний подсвечник» (лепка из самозастывающей керамической массы).

Расписание на 23.12:

12:00 – «Спиридон – Солнцеворот» (традиционная крестьянская кукла).

14:00 – Панно «Снегирь» (роспись по ткани, холодный батик).

14:00 – «Оригинальная брошь из фетра» (мокрое валяние из шерсти).

Дом ремесел
16 декабря
11:00 - 14:00 (450 р.)
14:00 - 16:00 (350 р.)
15:00 - 18:00 (1000 р.)
15:00 - 17:30 (500 р.)
16:00 - 18:00 (500 р.)
17 декабря
11:00 - 13:00 (500 р.)
19 декабря
18:00 - 20:00 (300 р.)
21 декабря
18:00 - 20:00 (500 р.)
18:00 - 20:00 (350 р.)
23 декабря
12:00 - 14:00 (250 р.)
14:00 - 16:00 (500 р.)
14:00 - 17:00 (800 р.)
Цены

от 250 р.

Записаться в мастерскую можно по телефонам: 8 (8152)45-08-60, 8 (8152)45-08-38

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