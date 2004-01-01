Готовимся к любимым зимним праздникам, мастерим подарки своими руками: фетровые броши, игрушки на елку, новогодние сувениры и маленькие шкатулки, традиционные народные куклы, новогодние подсвечники, расписные тарелки и даже янтарные броши.

Приходите с детьми, с друзьями или просто приходите сами – мастерская новогодних подарков работает по выходным и будним дням.

Расписание на 16.12:

11:00 – «Новогодний сувенир» (роспись тарелки).

14:00 – «Символ года – собачка» (подвеска из фетра).

15:00 – «Янтарная брошь – морошка» (авторское украшение из полимерной глины).

15:00 – «Новогодняя игрушка-подвеска» (декупаж с использованием природных материалов).

16:00 – «Новогодний подсвечник» (лепка из самозастывающей керамической массы).

Расписание на 17.12:

11:00 – «Рождественская фея» (валяние из шерсти).

Расписание на 19.12:

18:00 – «Сувенирная игрушка – собачка на бутылку» (лоскутное шитье).

Расписание на 21.12:

18:00 – «Оригинальная маленькая шкатулка для новогоднего подарка «Ракушка» (ручное шитье из ткани).

18:00 – «Новогодний подсвечник» (лепка из самозастывающей керамической массы).

Расписание на 23.12:

12:00 – «Спиридон – Солнцеворот» (традиционная крестьянская кукла).

14:00 – Панно «Снегирь» (роспись по ткани, холодный батик).

14:00 – «Оригинальная брошь из фетра» (мокрое валяние из шерсти).