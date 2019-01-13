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Мастер Ван Лин

Встреча с  автором оздоровительной системы Чжун Хэ

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События: Встреча.

Мурманская областная научная библиотека приглашает на встречу с Мастером Ван Лином - автором системы комплексного гармоничного развития человека. Система Чжун Хэ – это база для тайцзицюань и любых других традиционных восточных единоборств.

Мастер Ван Лин родился в Китае, в семье, где занимаются традиционными боевыми искусствами, передавая секреты мастерства из поколения в поколение. Регулярно заниматься боевыми искусствами Ван Лин начал с пяти лет под руководством своего отца. Дальнейшую жизнь он посвятил изучению древних знаний и уникальных систем, связанных с внутренними практиками цигун и тайцзицюань, зародившимися в Китае в глубокой древности. 

Система Мастера Ван Лина лежит в основе обучения в школе цигун «Снежный дракон», занятия которой регулярно проходят в Мурманской областной научной библиотеке под руководством инструктора Виктора Баркова. На встрече Ван Лин расскажет о своей авторской системе и продемонстрирует некоторые элементы упражнений.

В мероприятии примет участие доктор биологических наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике  КНЦ РАН Наталья Белишева. Наталья Константиновна продемонстрирует работу прибора, который замеряет энергетическое поле человека. С помощью прибора можно измерить энергетическое поле до и после занятия по системе Чжун Хэ  и оценить ее влияние на здоровье человека.

Лекция Мастера Ван Лина пройдет на русском языке. Приглашаются все желающие.

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