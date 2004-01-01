Мастер и Маргарита

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Сам ли человек управляет своей жизнью или есть какая-то иная сила, способная прервать ее?

Москвичи живут, ни о чем не задумываясь, беря от жизни все, предавая друзей… Тем, кто мыслит иначе и верит в любовь нет места в этом мире. Но поможет ли им Бог в поисках истины и счастья или придется обратиться к иной силе… Мессир никого не оставит без наказания и воздаяния – каждый получит по вере его. И только тот, кто способен забыть себя ради другого, обретет покой...

Самый мистический и невероятный роман М. Булгакова в интерпретации Валерия Беляковича – история о великой любви, способной на все.

Режиссёр: Белякович Валерий Романович

Автор: Михаил Булгаков



В ролях: Д. Исаев, Н. Гончарова, А. Солодякин, М. Гудошников, С. Меляев, И. Хайлизов, Д. Рогова, Л. Бессонов