В Выставочном зале города Мурманска открылась Марьям Бородулиной.

Марьям Бородулина родилась в Мурманске в 1951 году.

Дома у автора все были приучены к рукоделию. Она шила, её мама вязала и вышивала, дочь занималась всем по чуть-чуть.

По профессии Марьям – закройщик мужской одежды. Этому делу она отдала 29 лет своей жизни.

После выхода на пенсию долго искала, чем бы заняться. Однажды увидев украшения из бисера, которые подарили дочери на работе, влюбилась в это искусство.

Свой творческий путь Марьям начинала в Мурманской общественной организации инвалидов и лиц, нуждающихся в социальной защите «Школа доброты» (рук. Л.В. Грибовская). Эта площадка уникальна тем, что участники учат друг друга всему, что умеют сами - бисероплетению, канзаши, валянию из шерсти и многому другому. Кроме того, члены клубных формирований других городских и областных учреждений культуры с удовольствием участвуют в жизни Школы и делятся своими наработками в различных видах декоративно-прикладного искусства.

Автор - член клубов «Кудесница» (МАУК «Дом культуры Ленинского округа»), «Бисерное сияние» (Дом ремёсел ГОАУК «Мурманский областной художественный музей"), Народного самодеятельного коллектива «Студия декоративно-прикладного творчества «Гармония» (МАУК «Кольский РЦК»).

Марьям - постоянный участник и дипломант городских, областных, всероссийских и международных выставок, ярмарок, фестивалей и мероприятий.