MARUV & Tim3bomb

Только 15-го декабря эксклюзивное появление двух звезд на одной сцене, сцене «Оkean Hall».

Танцевальные хитмейкеры нового поколения Tim3bomb.

Tim3bomb — электронный дуэт из Москвы, чьи треки издают известные мировые лейблы, постоянные участники масштабных электронных фестивалей. Теперь пришло время и мурманчан насладиться музыкой с мировым именем.

Главная дива НОЧИ – настоящая покорительница музыкальных чартов – певица MARUV.

Ее треки давно засели в вашей голове, теперь пришло время познакомиться лично!