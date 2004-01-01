MARUV & Tim3bomb
Долгожданное открытие новой танцевальной мекки нашего региона - Оkean Hall
Только 15-го декабря эксклюзивное появление двух звезд на одной сцене, сцене «Оkean Hall».
Танцевальные хитмейкеры нового поколения Tim3bomb.
Tim3bomb — электронный дуэт из Москвы, чьи треки издают известные мировые лейблы, постоянные участники масштабных электронных фестивалей. Теперь пришло время и мурманчан насладиться музыкой с мировым именем.
Главная дива НОЧИ – настоящая покорительница музыкальных чартов – певица MARUV.
Ее треки давно засели в вашей голове, теперь пришло время познакомиться лично!
Заказ столов: 288-751