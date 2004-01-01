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MARUV & Tim3bomb

Долгожданное открытие новой танцевальной мекки нашего региона - Оkean Hall

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События: Вечеринки.

Только 15-го декабря эксклюзивное появление двух звезд на одной сцене, сцене «Оkean Hall».

Танцевальные хитмейкеры нового поколения Tim3bomb.

Tim3bomb — электронный дуэт из Москвы, чьи треки издают известные мировые лейблы, постоянные участники масштабных электронных фестивалей. Теперь пришло время и мурманчан насладиться музыкой с мировым именем.

Главная дива НОЧИ – настоящая покорительница музыкальных чартов – певица MARUV.

Ее треки давно засели в вашей голове, теперь пришло время познакомиться лично!

Okean Hall
15 декабря
23:00
Цены

Заказ столов: 288-751

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