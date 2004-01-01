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Мартовские коты

Самое яркое танцевальное событие марта

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События: Вечеринки.

Весна – время пробуждения чувств, страсти и эмоций, время драйва и подъёма настроения, а также время ярких событий!

В эту ночь отмечаем сразу два праздника: Международный женский день и Всемирный день диджея!

Только в эту ночь специально для Вас команда MURMANSK DJ'S собрала сильнейший состав профессионалов:

  • ROMA EGO (SPB)
  • CHELAKHOV
  • NORDMANN
  • TAKINADO
  • TAYGOZIN
  • FROST
  • ШУМ
  • RALF

Вас ждёт 10 часов самой свежей электронно-танцевальной музыки Deep House, Tech House, Progressive House, Techno!

Мы ждём от всех участников вечеринки драйва, активного ОПА-ПА настроения и готовности танцевать до самого утра!

Гарин
7 марта

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