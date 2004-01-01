Мартовские коты
Самое яркое танцевальное событие марта
Весна – время пробуждения чувств, страсти и эмоций, время драйва и подъёма настроения, а также время ярких событий!
В эту ночь отмечаем сразу два праздника: Международный женский день и Всемирный день диджея!
Только в эту ночь специально для Вас команда MURMANSK DJ'S собрала сильнейший состав профессионалов:
Вас ждёт 10 часов самой свежей электронно-танцевальной музыки Deep House, Tech House, Progressive House, Techno!
Мы ждём от всех участников вечеринки драйва, активного ОПА-ПА настроения и готовности танцевать до самого утра!
Программа полётов авиакомпании 7SKY на предстоящую неделю
Отмечаем Международный женский день