Мартин Вельцель выступал в Германии, Финляндии, Франции, Италии, Нидерландах, Южной Африке, Швейцарии, Великобритании и Соединенных Штатах. Преподавал в университете музыки в Саарбрюккен (Германия). В настоящее время – адъюнкт-профессор в университете Людвига Максимилиана в Мюнхене (Германия) и помощник органиста в соборе Мюнхена. Мартин Вельцель родился в 1972 году. Получил первое музыкальное образование в Бремене (Германия). Позже он учился в университете музыки в Саарбрюккене. Получил степень доктора музыкального искусства в университете штата Вашингтон в Сиэтле (Соединенные Штаты), где он защитил диссертацию. В 2004 году органист Мартин Вельцель и пианистка Александра Кертц-Венцель создали дуэт «Изумрудный город», исполняющий репертуар XIX и XX веков. Дуэт записал три компакт-диска.

Программа концерта:

Феликс Мендельсон – Увертюра к оратории «Сент-Пол» (Opus 36)

Джерард Банк – Impromptu in C major, Scherzando in F major, Canzone in G major

Луи Вьерн – Аллегро II. Хорал

Перси Уитлок – Scherzetto (Соната для органа до минор, 1935-36)

Иоганн Себастьян Бах – Ричеркар 6 (BWV 1079)

Ференц Лист – Орфей (симфоническая поэма)

Джордж Бейкер – Вариации на гимн «Руан» (памяти Жана Алена, 2010)