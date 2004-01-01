Март на крыше

Считается, что весна – это пора любви, когда все органы чувств находятся во взбудораженном состоянии.

Пробуждение природы способствует возникновению в организме определенных процессов, причем с такой скоростью, что от этого теряют голову и люди, и звери.

В исполнении участников клуба авторской песни «Пять углов» прозвучат разные песни: «Жил был мартовский кот», «Весенний блюз», «Капитан бравый», «Домовой», «Самою любимую», «На подоконнике жмурится кот», «Луч солнца золотого» и многие другие.