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Маршмеллоу челлендж

Командная игра, получившая мировую известность

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События: Игра.

Мурманская областная научная библиотека и Музей занимательных наук «Фокус» приглашают сразиться в командной игре «Маршмеллоу челлендж».

Игра уже получила мировую известность. Она помогает сформировать сплоченность команды, способность мыслить творчески и просто весело провести время.

За 18 минут команды должны построить самую высокую конструкцию, которая будет свободно стоять и завершаться целым зефиром. В распоряжении команд есть 20 штук спагетти, один метр тонкой веревки, один метр липкой ленты и жевательный зефир.

Приглашаем 10 команд из четырех человек. Победители получат призы от Музея занимательных наук «Фокус».

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