Мария Каллас: триумф и трагедия греческой богини

Выставка изданий посвящена 95-ой годовщине со дня рождения выдающейся оперной певицы Марии Каллас. Восторженные зрители при жизни наградили её титулом La Divina — Божественная.

В голосе Каллас заключалась гениальная «неправильность». В среднем регистре у нее слышался особый приглушенный, даже как бы несколько сдавленный тембр. Знатоки вокала считали это недостатком, а слушатели находили в этом особое очарование.

Именно о вокальном таланте певицы рассказывается в книге музыковеда Юргена Кестига «Мария Каллас». Эта биография считается лучшей. Артистическая карьера Каллас проанализирована в самых разных аспектах: с точки зрения вокальной техники, искусства интерпретации, общественного имиджа и влияния на мировую оперу.

Клод Дюфрен, лично знавший певицу, в книге «Мария Каллас» из серии ЖЗЛ пытается передать, какой была артистка в жизни, как родились легенды, окутавшие её имя.

Свой взгляд у современного итальянского писателя Альфонсо Синьорини: в романе «Другая Каллас» предстает роскошная и непостижимая Дива. Эти и другие издания, представленные на выставке, знакомят с личностью оперной легенды ХХ века, а аудиоматериалы – записи опер и арий в исполнении Каллас, с её творчеством.

Выставка работает в зале литературы по искусству.