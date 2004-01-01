Мариинский театр

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4 апреля 12:00-13:00 – Сергей Прокофьев «Петя и волк».

Симфоническая сказка для чтеца и оркестра.

Чтец – Ксения Раппопорт

Симфонический оркестр Мариинского театра

Дирижер – Валерий Гергиев

Концерт записан в октябре 2016 года

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5 апреля 19:00-21:00 – Пётр Чайковский «Спящая красавица».

Балет-феерия в трех действиях с прологом и апофеозом.

Либретто Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа (по сказкам Шарля Перро).

Хореография Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева (1952).

Декорации и костюмы Симона Вирсаладзе.

Музыкальный руководитель и дирижер – Валерий Гергиев.

Принцесса Аврора – Алина Сомова

Принц Дезире – Владимир Шкляров

Фея Сирени – Кристина Шапран

Фея Бриллиантов – Софья Иванова-Скобликова

Фея Карабос – Игорь Колб

Принцесса Флорина – Оксана Скорик

Голубая птица – Алексей Тимофеев

Спектакль записан в июне 2015 года

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