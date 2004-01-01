Мариинский театр
Онлайн-трансляции спектаклей
Онлайн-трансляции спектаклей
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4 апреля 12:00-13:00 – Сергей Прокофьев «Петя и волк».
Симфоническая сказка для чтеца и оркестра.
Чтец – Ксения Раппопорт
Симфонический оркестр Мариинского театра
Дирижер – Валерий Гергиев
Концерт записан в октябре 2016 года
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5 апреля 19:00-21:00 – Пётр Чайковский «Спящая красавица».
Балет-феерия в трех действиях с прологом и апофеозом.
Либретто Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа (по сказкам Шарля Перро).
Хореография Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева (1952).
Декорации и костюмы Симона Вирсаладзе.
Музыкальный руководитель и дирижер – Валерий Гергиев.
Принцесса Аврора – Алина Сомова
Принц Дезире – Владимир Шкляров
Фея Сирени – Кристина Шапран
Фея Бриллиантов – Софья Иванова-Скобликова
Фея Карабос – Игорь Колб
Принцесса Флорина – Оксана Скорик
Голубая птица – Алексей Тимофеев
Спектакль записан в июне 2015 года
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