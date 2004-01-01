Марина Вяйзя и Александр Спиранов

Программа концерта

I отделение:

С.В.Вайс Чакона. (дуэт)

Г.Ф.Телеман Ария. (дуэт)

Т.Альбинони. Соната ля минор. 1 и 2 части. (дуэт)

А.Вивальди. Анданте из концерта для двух лютен. (дуэт)

И.С. Бах. Прелюдия из виолончельной сюиты №1.(гитара)

И.С.Бах Токката и фуга ре минор. (орган)

А. Вивальди Концерт ре мажор в трех частях. (дуэт)

II отделение:

Х.Родриго Фантазия для джентльмена: Эспаньолетта, Танец с топорами, Канарио. (дуэт)

Х.Родриго. Аранхуэсский концерт. Адажио. (дуэт)

Х.-А. Штамм Rondo alla Latina. (орган)

И.Альбенис «Астурия». (гитара)

Х.Кардосо. Милонга (дуэт)

Народный испанский танец «Soleares». (дуэт)

Марина Вяйзя (орган)

В 2004 году окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова по специальностям «орган» (класс Татьяны Чаусовой) и «клавесин» (класс Ивана Розанова), в 2005 году – Академию им. Яна Сибелиуса в Хельсинки по специальности «орган» (класс Олли Портана). Также обучалась в аспирантуре Санкт-Петербургской консерватории. Принимала участие в мастер-классах Людгера Ломанна, Юна Лауквика, Вольфганга Церера, Питера ван Дейка, Лоренцо Гиельми. Будучи стипендиатом Фонда Гартов, проходила стажировку в Штутгартской высшей школе музыки и театра под руководством Людгера Ломанна. Дважды получала специальную премию на Международном конкурсе органистов им. Микаэла Таривердиева. В качестве дипломанта конкурса провела концертный тур по Великобритании. С 2005 года преподает на кафедре органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории. Регулярно дает сольные концерты на различных площадках Санкт-Петербурга. Гастролирует в Финляндии, Швеции, Великобритании и Германии.



Александр Спиранов (гитара)

Родился в г.Архангельске. Окончил Петрозаводскую государственную консерваторию имени А.К.Глазунова.

Дипломант II Международного конкурса «Классика на улицах города» (Бад-Рагац, Швейцария). Участник III Международного фестиваля «Ночь музыки в Гатчине» (Россия). С 2003 года – солист Поморской филармонии, участник литературно-музыкальных концертов, детских музыкальных постановок, абонементных циклов для детей и юношества, солист гитарного трио «Nord-West». Выступает с симфоническими оркестрами Петрозаводской и Санкт-Петербургской филармонии. Концертирует по городам России (Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Петрозаводск, Сыктывкар, Вологда) и за рубежом (Финляндия, Швейцария). В репертуаре артиста произведения зарубежных и русских композиторов от Ренессанса до современной классики авангарда для гитары соло и ансамблей различного состава.