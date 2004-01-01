Марина Девятова – обладательница классического музыкального образования, выпускница Академии имени Гнесиных, исполнительница народных песен и романсов. Кроме того, Марина является Послом русской культуры в странах мира, Лауреатом многочисленных Международных Фестивалей и Конкурсов, в том числе “Славянский Базар” и “Народный артист”.

В ее репертуаре есть и дуэты с известными артистами: Николаем Басковым, Надеждой Кадышевой, итальянцем Альбано, с отцом Владимиром Девятовым, Алексеем Гоманом, Александром Буйновым, певицей Варварой, Глебом Матвейчуком и мн. другими. Оригинальные номера сделаны совместно с дуэтом «Баян-Микс», Петром Дрангой, Алексеем Воробьевым, Владимиром Винокуром. Со Святославом Ещенко записаны шуточно-музыкальные композиции.

Марина Девятова – представительница истинной народной культуры. Ее творчество отмечено искренностью и душевностью. И как уверена сама певица, ведь именно в песнях, слагаемых народом, люди испокон веков выражали свои мысли, взгляды, традиции, описывали важные исторические события, жизненные и моральные устои.

Марину Девятову с любовью принимают в разных уголках мира. Ей рукоплескали залы Германии, Италии, Франции, Болгарии, Латвии, Эстонии, США, Южной Кореи, Китая, Лаоса, Вьетнама и Монголии. Она пела для королевы Великобритании Елизаветы II и всей ее королевской семьи.

Каждый сольный концерт Марины - это праздник души: живое исполнение, красочное шоу, потрясающие музыканты. Всегда очень ярко и на одном дыхании!

В 2019 году Марина отметит 20-летний юбилей творческой деятельности. Двадцать лет на профессиональной сцене вместе с неизменными партнерами по творческому цеху – шоу-балетом «ЯR-dance». Двадцать лет вместе с дорогим и любимым зрителем!

Марина признается, что ее плечами большой профессиональный опыт, в гастрольном чемодане кладезь из сокровищ русской народной культуры, а в сердце горячая любовь к народной песне и тому народу, что ее поет. И все это воплотится в юбилейной концертной программе «20 лет вместе с вами!» на концертных площадках вашего города!