Мари Краймбрери - стопроцентный selfmade-артист нового поколения! Несколько лет существуя исключительно в интернет-пространстве, в 2017-ом артистка зазвучала в эфирах федеральных радиостанций и телеканалов и теперь уверенно обосновывается на большой сцене!

Её песни покоряют топ-чарты! Её клипы набирают миллионы просмотров! Её ждут на самых модных вечеринках страны!

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