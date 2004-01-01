Мари Краймбрери
Не пропусти! Концерт звезды нового поколения
Мари Краймбрери - стопроцентный selfmade-артист нового поколения! Несколько лет существуя исключительно в интернет-пространстве, в 2017-ом артистка зазвучала в эфирах федеральных радиостанций и телеканалов и теперь уверенно обосновывается на большой сцене!
Её песни покоряют топ-чарты! Её клипы набирают миллионы просмотров! Её ждут на самых модных вечеринках страны!
Не пропусти!
Бронь столов: (8152) 288-789
18+
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