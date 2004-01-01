Мари Карне и Агафонников-Band

Коллектив «Агафонников-Band» образован в 2004 году. Идейным вдохновителем коллектива стал Владимир Агафонников, и всего за пару лет группа стала знаменитой в самых широких кругах.

Триумфальные выступления коллектива быстро пришлись по вкусу ценителям этого увлекательного направления. Со всех сторон послышались позитивные отзывы о концертах «Агафонников-Бэнд», а известности команде добавило участие в престижных международных фестивалях и статусные премии: Америки, Германии, Польши, Чехии.

Выступление джазового коллектива в Кремле с Джорджем Бэнсоном - джаз гитаристом, обладателем премий «Грэмми», ставит «Агафонников Бэнд» в ряд уважаемых джаз бэндов столицы.

На выступлениях звучит фанк и фьюжн, соул и джаз, диско и кавер-версии мировых хитов. Желанным гостем музыкальных мероприятий «Агафонников Бэнд» сделал разножанровый репертуар, профессионализм музыкантов и безграничные импровизации.

Мари Карне – лауреат многочисленных международных конкурсов и фестивалей, одна из самых ярких молодых певиц нашей эстрады. Обладательница потрясающего, редкого тембра голоса, удивительной энергетики, безупречного музыкального вкуса и огненного темперамента.

В 10 лет стала победительницей телевизионного конкурса «Утренняя звезда». Участница первого сезона проекта «Голос» на Первом канале, шоу «Один в один» на телеканале «Россия 1». Участница конкурса «Евровидение 2012».

За успешную музыкальную деятельность Мари Карне получила Серебряный орден «Служение искусству» от Международной академии культуры и искусства.

Задушевная лиричность и сила русских мотивов, полёт и свобода джаза, чувственные и страстные латиноамериканские ритмы – всё это сочетает в исполнении своих песен Мари Карне.