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Манго-Манго

Концерт российской рок-группы

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События: Концерты.

Манго-Манго любит все рок-сообщество. Их веселые песни, представляющие собой синтез панк-рока и КВНовской традиции, ушли в народ. Хиты «Аквалангисты», «Таких не берут в космонавты», «Активированный уголь – черная пилюля» поклонники повторяют как частушки. Это – интеллектуальный юмор, это – новая любовь, это нужно людям!

Rock'n'Roll music bar
28 февраля
20:00
Цены

Стоимость билетов: 800-1500 руб.

Справки по тел. 25-75-75

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