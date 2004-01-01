Манго-Манго любит все рок-сообщество. Их веселые песни, представляющие собой синтез панк-рока и КВНовской традиции, ушли в народ. Хиты «Аквалангисты», «Таких не берут в космонавты», «Активированный уголь – черная пилюля» поклонники повторяют как частушки. Это – интеллектуальный юмор, это – новая любовь, это нужно людям!