Манго-Манго
Концерт российской рок-группы
Концерт российской рок-группы
Манго-Манго любит все рок-сообщество. Их веселые песни, представляющие собой синтез панк-рока и КВНовской традиции, ушли в народ. Хиты «Аквалангисты», «Таких не берут в космонавты», «Активированный уголь – черная пилюля» поклонники повторяют как частушки. Это – интеллектуальный юмор, это – новая любовь, это нужно людям!
Стоимость билетов: 800-1500 руб.
Справки по тел. 25-75-75
Романтический концерт, наполненный добром, светом и любовью
Любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз