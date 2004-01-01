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Man in the sea

Концерт российско-норвежского ансамбля TRESKATRESK

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События: Концерты.

Состав ансамбля TRESKATRESK:

  • Ула Асдал Рокконес (тенор саксофон)
  • Андрей Кондаков (рояль)
  • Владимир Волков (контрабас)
  • Пер Оддвар Йохансен (ударные)

В состав квартета Treskatresk входят джазовые музыканты из России и Норвегии. В основе репертуара ансамбля – оригинальные композиции, созданные его участниками, в которых переплетаются традиции российской и норвежской музыкальных культур. Первый концерт коллектива состоялся на Международном кинофестивале ТИФФ в Тромсё в 2015 году. Музыканты исполнили саундтрек к немому фильму Абрама Роома «Третья Мещанская», а позднее программа прозвучала на гастролях в ряде городов России. Успех концертов так вдохновил исполнителей, что они продолжили деятельность в формате квартета. В 2017 году коллектив выступил в Санкт-Петербурге, Архангельске и на джазовом фестивале Smeltedigelen в Му-и-Рана (Норвегия), а в январе 2018-го – на Международном фестивале «Северное сияние» в Тромсё. Недавно квартет записал свой первый альбом. Выступления ансамбля Treskatresk проходят при поддержке фонда International Barents Secretariat и Норвежского совета искусств.

Филармония
7 декабря
18:00
Цены

500-600 руб

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Последние отзывы

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    Roman Gokkoev, 3 декабря #1
    Выступления ансамбля Treskatresk проходят при поддержке фонда NORWEGIAN Barents Secretariat.

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