Man in the sea

Состав ансамбля TRESKATRESK:

Ула Асдал Рокконес (тенор саксофон)

Андрей Кондаков (рояль)

Владимир Волков (контрабас)

Пер Оддвар Йохансен (ударные)

В состав квартета Treskatresk входят джазовые музыканты из России и Норвегии. В основе репертуара ансамбля – оригинальные композиции, созданные его участниками, в которых переплетаются традиции российской и норвежской музыкальных культур. Первый концерт коллектива состоялся на Международном кинофестивале ТИФФ в Тромсё в 2015 году. Музыканты исполнили саундтрек к немому фильму Абрама Роома «Третья Мещанская», а позднее программа прозвучала на гастролях в ряде городов России. Успех концертов так вдохновил исполнителей, что они продолжили деятельность в формате квартета. В 2017 году коллектив выступил в Санкт-Петербурге, Архангельске и на джазовом фестивале Smeltedigelen в Му-и-Рана (Норвегия), а в январе 2018-го – на Международном фестивале «Северное сияние» в Тромсё. Недавно квартет записал свой первый альбом. Выступления ансамбля Treskatresk проходят при поддержке фонда International Barents Secretariat и Норвежского совета искусств.