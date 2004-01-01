Мамы читающих детей

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Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает жителей города на семейный праздник!

Дорогие друзья! Вас ждут увлекательные мастер-классы, встречи с интересными людьми, уникальные выставки и многое другое…

В течение всего дня для вас работают:

Сказочная зона для фотосессий (Цокольный этаж, холл)

Игровая зона для самых маленьких. Батут, шарики, подвижные игры от компании «Шумарик» (1 этаж, «Сказка»)

«Дерево воспоминаний». Любимые книги мамы в детстве (Цокольный этаж, холл)

Лаунж-зона для отдыха (2 этаж, холл)

Катание на гироскутере от компании «Шумарик» (2 этаж, холл)

Беспроигрышная лотерея от Школы научных экспериментов (1 этаж, вестибюль)

Выставка-продажа сувениров от творческой студии «Карамель» (2 этаж, возле входа в актовый зал)

Программа:

12:00-12:40 «Праздник самых милых дам – наших бабушек и мам». Семейный праздник.

13:00-13:30 Выступление учащихся Центра Моды и Дизайна ROSCHER.

14:00-16:00 Мамина минутка Славы. Праздничный концерт.

Мастер-классы:

12:00-17:00 Конструирование и моделирование с конструктором Фанкластик. Возможность приобретения конструктора Фанкластик (1 этаж, Медиатека отдела младших школьников)

12:00-15:00 Аквагрим от детской театральной школы (1 этаж, Отдел младших школьников)

12:00-13:00 Саамская рукавичка. Подарок своими руками (Цокольный этаж, Краеведение)

13:00-16:00 Бьюти-лаборатория. Аквагрим. Визаж. Стоимость 100 руб. (2 этаж, Отдел делового чтения)

13:00-14:00 Как заинтересовать ребенка книгой. Мастер-класс в технике сухого валяния по книге Е. Ракитиной «Сережик». Стоимость занятия 300 руб. (2 этаж, Информационно-библиографический отдел)

13:00-14:00 «А ну-ка, мамочки!» Интерактивный празд-ник для всей семьи (1 этаж, Отдел иностранной литературы)

14:00-14:40 Мобильный кукольный театр «ТАБИДУК». Театрализованное представление, показ авторской сказки "Ты мой друг и я твой друг». Татьяна Мирная и Екатерина Абдуллина. Семейный оздоровительный Центр «Аврора» (Цокольный этаж, Отдел необычных книг)

14:00-15:00 Школа научных экспериментов представляет… Самое научное среди творческих, и самое творческое среди научных представлений! (2 этаж, Медиатека)

14:00-15:00 Создаем мультфильмы вместе со студией анимационного творчества «Яркое настроение»

(1 этаж, Отдел литературы по искусству)

15:00-17:00 Рисование песком. Студия песочной анимации «Lusand» (2 этаж, Отдел старших школьников)

15:00-17:00 Как сохранить душевное спокойствие? Антистрессовое рисование для мам (Цокольный этаж, Психологи)

15:30-16:00 Модное дефиле. Показ детской дизайнерской одежды от творческой студии «Карамель»

(2 этаж, Медиатека)

15:30-17:00 Спортивная мама. Секреты эффективных упражнений от тренера по фитнесу СК «Nord Gym». Вам может пригодиться спортивная обувь! (1 этаж, Отдел литературы по искусству)

Семинарские занятия, лектории, практикумы, тренинги:

12:00-14:00 Удобный Мурманск. Навигатор для мам (Цокольный этаж, Центр правовой и социальной информации)

13:00-13:30 Встреча с мурманскими писателями Татьяной Березюк и Екатериной Панфиловой (Цокольный этаж, Краеведение)

12:30-13:30 Мамина сказка (психологическая мастерская по сказкотерапии) ведет психолог Маргарита Клочкова. Сказкотерапия для взрослых. Семейный оздоровительный Центр «Аврора» (Цокольный этаж, Отдел психологической поддержки читателей)

13:30-14:30 Уголок здоровья. "Здоровый малыш - счастливая мама" - обсуждаем актуальные вопросы о здоровье ребенка. Выступает директор Семейного оздоровительного центра "Аврора" врач Андрей Юльевич Иванов. Здесь же можно попробовать вкусный и полезный кислородный коктейль (цена 1 стаканчика - 50 руб.), а также принять участие в беспроигрышной лотерее.

13:30-14:30 Туристические маршруты Кольского полуострова. Компания «V-leto» (Цокольный этаж, Краеведение)

14:00-15:00 Мамина сказка (психологическая мастерская по сказкотерапии) ведет - психолог Маргарита Клочкова. Сказкотерапия для взрослых. Семейный оздоровительный Центр «Аврора» (Цокольный этаж, Отдел психологической поддержки читателей)

14:00-16:00 Отдых ребенка за границей. Полезная информация для родителей (Цокольный этаж,

Центр правовой и социальной информации)

14:00-17:00 Литрес. НЭБ. Новые возможности и преимущества электронной библиотеки (2 этаж, Отдел новой художественной литературы)

15:00-17:00 Хобби-клуб. Необычные увлечения обычных людей. Узнаем! Удивляемся! Творим! (2 этаж, Медиатека)

Также, в течение дня приглашаем посетить замечательные выставки, организованные специально для вас нашими сотрудниками:

Ретро-комната. Окунись в свое детство! (1 этаж, Отдел литературы по искусству)

Книжная полка мамы читающего ребенка: самые важные книги для детей и где их найти (2 этаж, Библиографический отдел)

Как сохранить женскую красоту и здоровье? Выставка-обзор ПИ и книг (2 этаж, Отдел делового чтения)

Выставка необычных и редких книг «Самые-самые…» (2 этаж, Отдел старших школьников)

Пресс-экспресс: журналы для мам. Выставка-обзор (2 этаж, Медиатека)

Книги-тренинги для мам (Цокольный этаж, Психологи)

Выставка работ «Любимые увлечения наших мам» (1 этаж, Отдел литературы по искусству)

Выставка работ «Мама – рукодельница» (2 этаж, холл)

Фестиваль бесплатный, но деньги вам могут пригодиться! Ждем вас на семейный праздник!