Мамонтенок Дима

На выставке будет представлен уникальный музейный экспонат, предмет палеонтологических исследований – мамонтёнок.

Тело ископаемого мамонта было найдено в июне 1977 года в устье ручья Киргилях на территории Магаданской области. Первым обнаружил тушу, водитель бульдозера А. В. Логачёв, который производил работы по вскрытию предполагаемого золотоносного месторождения. Находка сразу же была признана научной сенсацией мирового масштаба. Свое имя мамонтенок получил по названию ручья, в русле которого был обнаружен.

Мамонтёнок имеет рост 97,5 см и массу около 70 кг. Его биологический возраст на момент смерти 7-8 месяцев, абсолютный возраст находки, по данным радиоуглеродного анализа, составляет 39–40 тысяч лет.

Интерес к мамонтёнку Диме во всем мире очень большой, поэтому он ежегодно экспонируется в России и за рубежом. Центральные музеи Канады, Англии, Франции, Японии уже по достоинству оценили его естественнонаучную и историческую уникальность. Впервые он будет представлен в нашем регионе на площадке Мурманского областного краеведческого музея.