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Мы знаем, когда тебе хорошо. Когда он глубже, и всё становится громче. Качается и дребезжит, трясёт и разрывает в клочья. И ночь становится ярче.

4-го августа, в первую субботу последнего месяца лета, лофт-бар «Чердак» сделает всё, как ты любишь – «Мама любит басс»!

Эту ночь мы посвящаем тебе, золотце, и тебе зайка, и вот вам, кисули, ну ладно и тебе, брат, но в виде исключения. Покинуть бар замурлыканной и радостной – легко. Убедись сама уже в эту субботу.