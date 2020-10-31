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MAMA FEST

Онлайн-фестиваль для всей семьи

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События: Конкурсы.

Мамы и другие члены семьи! Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой приглашает всех желающих принять участие в конкурсах онлайн-фестиваля MAMA FEST!, который пройдет 29 ноября.

Посетителей ждут онлайн-программы, розыгрыши и концерт. А пока желающие могут поучаствовать в подготовке некоторых мероприятий.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы:

  • «Сказка о маме» – для тех, кто хочет попробовать себя в роли писателя (видео).
  • «Сны на облаках» – для тех, кто поет колыбельные малышу, возможно, собственного сочинения (видео).
  • «А мы с мамой кулинары» – делимся фирменными кулинарными рецептами семьи (видео).
  • «Фристайл» – танцевальный конкурс (видео).
  • «Самая, самая мамина… КНИГА» – рассказ о любимой книге детства (видео).
  • «Главней всего погода в доме!» – фотографии совместного семейного досуга.

Можно выбрать один или несколько конкурсов.

Работы в электронном формате принимаются по электронной почте konkursy@libkids51.ru до 15 ноября 2020 года. Подробности – на сайте библиотеки.

Город Мурманск
29 ноября
12:00 - 18:00

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