Мамы и другие члены семьи! Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой приглашает всех желающих принять участие в конкурсах онлайн-фестиваля MAMA FEST!, который пройдет 29 ноября.

Посетителей ждут онлайн-программы, розыгрыши и концерт. А пока желающие могут поучаствовать в подготовке некоторых мероприятий.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы:

«Сказка о маме» – для тех, кто хочет попробовать себя в роли писателя (видео).

«Сны на облаках» – для тех, кто поет колыбельные малышу, возможно, собственного сочинения (видео).

«А мы с мамой кулинары» – делимся фирменными кулинарными рецептами семьи (видео).

«Фристайл» – танцевальный конкурс (видео).

«Самая, самая мамина… КНИГА» – рассказ о любимой книге детства (видео).

«Главней всего погода в доме!» – фотографии совместного семейного досуга.

Можно выбрать один или несколько конкурсов.

Работы в электронном формате принимаются по электронной почте konkursy@libkids51.ru до 15 ноября 2020 года. Подробности – на сайте библиотеки.