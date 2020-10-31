MAMA FEST
Онлайн-фестиваль для всей семьи
Онлайн-фестиваль для всей семьи
Мамы и другие члены семьи! Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой приглашает всех желающих принять участие в конкурсах онлайн-фестиваля MAMA FEST!, который пройдет 29 ноября.
Посетителей ждут онлайн-программы, розыгрыши и концерт. А пока желающие могут поучаствовать в подготовке некоторых мероприятий.
В рамках фестиваля пройдут конкурсы:
Можно выбрать один или несколько конкурсов.
Работы в электронном формате принимаются по электронной почте konkursy@libkids51.ru до 15 ноября 2020 года. Подробности – на сайте библиотеки.