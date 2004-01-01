Мама, бабушка, сестренка, эта выставка - для вас!

Весёлые стихи и рассказы о маме, бабушке, сестрёнке и подружках от знакомых и любимых авторов, а также книги по воспитанию, детской и семейной психологии ждут читателей на книжной выставке, посвященной Международного женскому дню. На праздничной экспозиции представлены издания Агнии Барто, Елены Благининой, Валентина Берестова, Романа Сефа, Бориса Заходера.

Автор книги «Стань мамой, которая успевает все!» Танита Кэри – мама двоих детей, пишет статьи для множества газет и журналов. Это ее вторая книга, посвященная материнству. Не важно, трудитесь ли вы целыми днями на работе или ведете вечную борьбу за чистоту и уют, будучи домохозяйкой, Танита Кэри поможет своим читателям найти способ больше времени уделять детям, мужу и, конечно, себе.

Издание Татьяны Трясоруковой «Бабушкина школа. Веселые занятия для внуков и внучек» содержит увлекательные задания и игры, а также загадки, стихи и скороговорки для занятий с детьми 4-7 лет.

Книга Элизабет Ла Бэн «Ваши внуки: Как стать настоящими друзьями» – сокровищница советов и полезных рекомендаций для бабушек и дедушек о том, как весело провести время с внуками и при этом научить их чему-то полезному.