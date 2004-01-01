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Малый театр России

Онлайн-трансляции спектаклей

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События: Видеотрансляции, Спектакли.

Театр приглашает посмотреть спектакли онлайн - на канале в YouTube

Расписание:

07 апреля, 19:00 - "Перед заходом солнца" Г.Гауптамана

10 апреля, 19:00 - "Маскарад" М.Ю.Лермонтова

14 апреля, 19:00 - "Недоросль" Д.И.Фонвизина

17 апреля, 19:00 - "Король Лир" У.Шекспира

21 апреля, 19:00 - "Не все коту масленица" А.Н.Островского

24 апреля, 19:00 - "Визит старой дамы" Ф.Дюрренматта

28 апреля, 19:00 - "Дети Ванюшина" С.А.Найденова

Город Мурманск
c 7 по 28 апреля

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