Малый театр России
Онлайн-трансляции спектаклей
Онлайн-трансляции спектаклей
Театр приглашает посмотреть спектакли онлайн - на канале в YouTube.
Расписание:
07 апреля, 19:00 - "Перед заходом солнца" Г.Гауптамана
10 апреля, 19:00 - "Маскарад" М.Ю.Лермонтова
14 апреля, 19:00 - "Недоросль" Д.И.Фонвизина
17 апреля, 19:00 - "Король Лир" У.Шекспира
21 апреля, 19:00 - "Не все коту масленица" А.Н.Островского
24 апреля, 19:00 - "Визит старой дамы" Ф.Дюрренматта
28 апреля, 19:00 - "Дети Ванюшина" С.А.Найденова
Онлайн-трансляции Электротеатра
Онлайн-проект мастерской Дмитрия Брусникина