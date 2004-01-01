Маленький Принц
Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией
Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией
«Маленький Принц» Антуана де Сент-Экзюпери – книга, которая объединяет и детей, и взрослых. Мудрая и "человечная" сказка-притча, в которой просто и проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и любви, о долге и верности, о красоте и нетерпимости к злу.
Сказка, которая открывается каждому по-своему.
Это завораживающая история о том, как можно отыскать в себе ребенка, перестать быть обычным серьезным и скучным взрослым, научиться слышать окружающий мир, любоваться им, понимать и принимать его. Понимать мир, в котором ты живешь, сердцем.
«Маленький Принц» о том, как можно и нужно уметь любить. О том, что «самого главного глазами не увидишь», потому что «зорко одно лишь сердце». О том, что «мы в ответе за тех, кого приручили». О важности и хрупкости жизни.
Познакомьтесь с этой историей, она поистине волшебна.
Познакомьте своего ребенка с этой историей, она не оставит его равнодушным.
Познакомьтесь с Маленьким Принцем!
300 - 600 р.
Телефон для справок: 8 (81553) 3-52-97
Комедия по пьесе английского драматурга Робина Хоудона