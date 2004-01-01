Маленький народец

Никитина Елена родилась в 1966 году в городе Полярный, Мурманской области. В 1973 году её семья переехала в Латвию, где автор окончила школу. В 1984 году она окончила Рижское швейное училище и в 1985 году вернулась в Мурманск.

Куклами Елена увлеклась семь лет назад. Любимое направление автора – «Грунтованный текстиль». Каркас кукол создаётся из медной проволоки. Хлопчатобумажная ткань тонируется акриловым грунтом, акварельными и акриловыми красками. Тело куклы набивается синтепоном и утяжеляется металлическим гранулянтом.

Для одежды, обуви и волос автор использует, в основном, натуральные материалы – хлопок, шелк, шерсть, кожу, окрашенные локоны ангорской козы и кружево, сплетённое из натуральных нитей.

Изначально Елена делала кукол статичными, но в последствии перешла на шарнирных.

В 2014 году она приняла участие в VII открытом городском фестивале декоративно-прикладного искусства «Горница мастеровая» МБУК «Североморский музейно-выставочный комплекс», где заняла первое место. В этом же году автор заняла 2 место на выставке «Гранд текстиль» в Санкт-Петербурге.

Куклы Елены находятся в частных коллекциях как в России (Анапа, Пенза, Санкт-Петербург), так и за рубежом (Латвия, США).