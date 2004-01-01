Маленький фонарщик 2017

С 24 по 26 февраля в областном Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и на туристической базе «Ирвас» пройдет областной детско-юношеский конкурс авторской песни.

В конкурсе примут участие более 70 исполнителей авторской песни из городов Мурманской области и России: Мурманска, Мончегорска, Североморска, Полярных Зорь, Гаджиево, Оленегорска, Вологды и Твери.

Участники фестиваля представят произведения в номинациях «Автор-исполнитель», «Автор музыки», «Дуэты, трио, ансамбль», «Исполнитель», «Поэтическая» и в специальной номинации, посвящённой Году экологии (участники исполнят песни о природе, собственного сочинения и песни других авторов). Члены жюри будут оценивать исполнительское мастерство, уровень (технику) владения инструментом, художественную ценность репертуара, артистизм и сценическую культуру.

В рамках фестиваля авторской песни гости конкурса посетят атомный ледокол «Ленин», выступят с благотворительным концертом в информационном центре по Атомной энергии, примут участие в вечере общения «Гитара по кругу» и посетят мастер-классы, где своим опытом поделятся члены жюри.

24 февраля в 19.00 на турбазе «Ирвас» состоится открытие областного детско-юношеского конкурса авторской песни «Маленький фонарщик», концерт членов жюри и гостей конкурса, а 25 февраля в 15.00 – конкурсные прослушивания.

26 февраля в 14.00 в Фестивальном зале областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится гала-концерт победителей конкурса.