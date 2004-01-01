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Маленькие трагедии

Выставка одной картины к 135-летию со дня рождения В.А. Фаворского

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События: Выставки.

Владимир Андреевич Фаворский (1886-1964) — известный иллюстратор произведений мировой и русской классической литературы, непревзойдённый мастер ксилографии, воспитавший множество талантливых мастеров гравюры.

Фаворский родился в Москве. Он рано приобщился к искусству. Любовь к рисованию привила мать — художница Ольга Владимировна Шервуд. Позднее мальчика определили в частную художественную школу К.Ф. Юона. В 1906-1907 годах Фаворский проживал в Мюнхене, где учился в частной художественной академии Шимона Холлоши и слушал лекции по искусству в Мюнхенском университете. В 1907-1912 годах художник учился на искусствоведческом отделении Московского университета.

Владимир Фаворский с максимальной выразительностью и чувством такта использовал пластические качества гравюры. Он применял разнообразные изобразительные средства в работе над иллюстрациями, уделял особое внимание организации пространства и композиции листа, тональному решению. Оформление Фаворского, начиная с обложки, титула, шрифта и заканчивая последней страницей, следует идее произведения, при этом не нарушает и не вторгается во внутреннюю жизнь текста.

Владимир Андреевич Фаворский — один из самых разносторонних русских художников. Он вошёл в мировую и отечественную культуру как непревзойдённый мастер ксилографии и книжной иллюстрации. Также художник обращался и к другим видам искусства: скульптуре, фресковой живописи, карандашному рисунку, театральному оформлению.

На выставке будет представлена работа И. В. Голицына (20.05.1928-16.03.2007) – «Фаворский гравирует «Маленькие трагедии».

Илларион Владимирович Голицын — заслуженный художник РСФСР, Народный художник РФ. Учился в Московском высшем художественно-промышленное училище (бывш. Строгановское) у В.А. Фаворского (1946-1953), Офортной студии МОСХ у Е.С.Тейса (1957). Награжден дипломом АХ СССР 1987 г. за серию ксилографий «Памяти В. А. Фаворского» (1986).

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Вход свободный

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