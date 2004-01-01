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В июне 2019 года исполняется 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина. К этой дате Мурманский областной театр кукол готовит спектакль «Маленькие трагедии», в который войдут все четыре драматические сцены: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». Постановщики решили сделать трагедии в прямом смысле «маленькими», уменьшив их до кукольного формата и несколько сократив классический текст, чтобы продолжительность действия была не более полутора часов.

Трагедии будут представлены в четырех разных системах кукол. Например, «Скупой» - разыграется перчаточными куклами, как петрушечное балаганное представление и получит жанровый подзаголовок «трагифарс». Моцарта сыграет воздушная марионетка, управляемая нитями сверху, что должно подчеркнуть божественную природу его таланта. В «Чуме» куклы будут словно чехлы, набитые соломой.

Предполагается живое музыкальное сопровождение спектакля, актеры сыграют на старинных инструментах: лауде и ребеке.

В спектакле заняты: Сергей Репин, Тамара Лашина, Екатерина Ефремова, Денис Савельев, Денис Дмитриев, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Екатерина Дмитриева.