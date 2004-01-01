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Маленькие шалости неверных мужей

Новая остросюжетная комедия

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События: Спектакли.

Дружба мужчин и женщин – вот главная мысль премьерного спектакля. Известный писатель собирается на свидание к своей даме сердца, совсем забыв про супружеский долг. Эта история очень интересная, смешная, симпатичная, немного трагичная, немного философская.

Продолжительность – 2 часа с учётом антракта 15 минут.

Сценарий – О. Анкаева

Постановка  – А. Любченко

Музыка – С. Манченко

Актеры: Максим Дашевский, Лада Брик, Таисия Сидоренкова, Валентин Мельник, Вячеслав Разбегаев, Артем Лебедев, Яна Кузнецова.

ДК Энергетик
10 июня
19:00
Цены

Заказ билетов по телефону: +7 (950) 890-43-09

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