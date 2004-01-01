Маленькие шалости неверных мужей
Новая остросюжетная комедия
Новая остросюжетная комедия
Дружба мужчин и женщин – вот главная мысль премьерного спектакля. Известный писатель собирается на свидание к своей даме сердца, совсем забыв про супружеский долг. Эта история очень интересная, смешная, симпатичная, немного трагичная, немного философская.
Продолжительность – 2 часа с учётом антракта 15 минут.
Сценарий – О. Анкаева
Постановка – А. Любченко
Музыка – С. Манченко
Актеры: Максим Дашевский, Лада Брик, Таисия Сидоренкова, Валентин Мельник, Вячеслав Разбегаев, Артем Лебедев, Яна Кузнецова.
Заказ билетов по телефону: +7 (950) 890-43-09
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