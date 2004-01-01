Маленькая услуга от большого друга

Ограничения: 12+

В современной жизни мы довольно часто сталкиваемся с тем обстоятельством, что чем старше мужчина, тем моложе его жена. Молодые девушки часто ищут себе в избранники мужчин намного старше их, и это совсем не означает, что они хотят скорее стать «юной» вдовой. Ведь взрослый мужчина – это стабильность, обеспеченность, сила, комфорт.

Но все же, всем известно, что мужчины по природе своей собственники. Молода, красива, а значит...не верна?!

Проверить это, не наломав дров, возможно только одним способом – нанять детектива.

Но что же делать, если чудаковатый детектив-неумеха влюбился в объект наблюдения? Что это, классический любовный треугольник – нет, рецепт счастливой жизни!

В ролях: Даниил Спиваковский, Владимир Зайцев, Мария Козакова

Драматург: Никита Никишенко

Идея: Сергей Арцибашев

Режиссер: Даниил Спиваковский