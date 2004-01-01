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Маленькая услуга от большого друга

Комедийный спектакль с участием известных российских актеров

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Ограничения: 12+
События: Спектакли.

В современной жизни мы довольно часто сталкиваемся с тем обстоятельством, что чем старше мужчина, тем моложе его жена. Молодые девушки часто ищут себе в избранники мужчин намного старше их, и это совсем не означает, что они хотят скорее стать «юной» вдовой. Ведь взрослый мужчина – это стабильность, обеспеченность, сила, комфорт.

Но все же, всем известно, что мужчины по природе своей собственники. Молода, красива, а значит...не верна?!

Проверить это, не наломав дров, возможно только одним способом – нанять детектива.

Но что же делать, если чудаковатый детектив-неумеха влюбился в объект наблюдения? Что это, классический любовный треугольник – нет, рецепт счастливой жизни!

В ролях: Даниил Спиваковский, Владимир Зайцев, Мария Козакова
Драматург: Никита Никишенко
Идея: Сергей Арцибашев
Режиссер: Даниил Спиваковский

Атлантика
9 февраля
19:00
Цены

1150-3150 р.

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